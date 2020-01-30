شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى مصر.. حضانة تدرس طرق تجنب التحرش الجنسى للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مبادرة جديدة تعد الأولى فى مصر، قامت إحدى الحضانات بمنطقة الدويقة بتعليم الأطفال كيفية حماية أنفسهم من التحرش، وكيفية التعامل مع تلك الحالات.

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تلك المبادرة التى انطلقت من منطقة الدويقة، تعد طفرة أخلاقية نحو مجتمع نظيف خالى بقدر المستطاع من أى عوار أو شوائب تمس الأخلاق الحميدة المعروفة بين الشعب المصرى، ففى هذه المنطقة العشوائية، خرجت نواة بفكر ونمط جديد ومعاصر، هي الحضانة النمودجية التي يخرج منها أجيال قادرة على تنمية وتطوير المجتمع مستقبلا.

الحضانة النموذجية نموذج يحتذى به فهى أول حضانة في مصر تدرس مادة التحرش الجنسى لأطفال، وتبدأ هذه التجربة بعد أن لاحظت إحدى المعلمات من سكان الدويقة، ومدرسة بالحضانة على طفل تعرضه لاعتداء جنسى من قبل أحد الجيران