شكرا لقرائتكم خبر عن مسلح بسكين يقتحم مبنى البرلمان التشيكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات التشيكية، اليوم الخميس، أن رجلاً مسلحاً بسكين حاول اقتحام مبنى البرلمان أثناء اجتماع جرى فيه، وقال رئيس البرلمان التشيكى، راديك فوندراتشيك فى مؤتمر صحفى "رجل مسلح بسكين حاول اليوم اقتحام المبنى، حيث كان يجرى اجتماع أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان، ووجه تهديدات لأفراد الشرطة الذين احتجزوه عند المدخل، ولحسن الحظ لم يتضرر أحد خلال الحادث".
وأشار فوندراتشيك إلى أنه تم نقل الرجل، الذى عثر لديه على سكين آخر خلال تفتيشه، إلى أقرب مركز شرطة.
يذكرأن قال التلفزيون التشيكي أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في حريق نشب في ساعة مبكرة من صباح الأحد الماضى في دار لرعاية ذوي الإعاقة، ونقل التلفزيون عن أجهزة الإطفاء قولها إن 29 شخصا آخرين أصيبوا في الحريق الذي نشب في مدينة فيبرتي الواقعة بشمال غرب التشيك على الحدود مع ألمانيا.
وذكر راديو (براغ) ، أن ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة، فيما دفعت السلطات بسبع فرق إغاثة إلى موقع الحادث، إلا أن تردى الأحوال الجوية حال دون استخدام طائرات الهليكوبتر في جهود الإنقاذ، وهذا ثالث حريق قاتل تشهده البلاد في تاريخها الممتد 30 عاما منذ ما بعد الحقبة الشيوعية. وفي عام 2010 لقي تسعة أشخاص حتفهم في حريق بمبنى مهجور كثيرا ما يستخدمه المشردون في براج. وقتل حريق في فندق بالعاصمة عام 1995 ثمانية أشخاص.
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