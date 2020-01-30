شكرا لقرائتكم خبر عن القلب الشجاع منقذ ابنته: رأيت الموت بعينى وحياة فلذة كبدى أغلى من أى غرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القلب الشجاع، "محمد محمود فرغلى"، الأب الذى افتدى ابنته بنفسه من دهسها تحت عجلة القطار بالإسماعيلية بعد وقوعها من يده من على رصيف المحطة، تفاصيل الواقعة التى تم تداولها خلال الساعات الماضية .

وقال القلب الشجاع، فى أول ظهور له، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه يعانى من حالة نفسية وصفها بالصعبة بعد أن أنقذه الله من الموت"، قائلا:"رأيت الموت بعينى وحياتى أغلى من غرامة الـ50 جنيها".

وأكد القلب الشجاع أن الواقعة حدثت وهو فى طريق سفره من مدينة بئر العبد بشمال سيناء لمحافظة المنصورة برفقة كلا من زوجته وأبنائه الأربعة، لافتا أنه يعمل مدرس مجال صناعى فى مدرسة ابوشله بشمال سيناء، ويقيم فى مدينة بئر العبد، وأنه من أبناء محافظة الدقهلية وكان فى طريقه لقضاء إجازة نصف العام الدراسى مع أسرته فى أرياف المحافظة .

وأضاف أن ما حدث له يفوق الخيال، حيث كان على رصيف المحطة ينتظر وحوله أسرته، وفجأة انزلقت ابنته الطالبة فى الصف الخامس من على حافة الرصيف ووقعت على شريط السكة، ولم يتمالك نفسه واندفع ليحميها .

وتابع: القدر كتب لهم عمر جديد حيث شاء الله أن يندفعا سويا بجانب الشريط الحديدى ويمر القطار من حافتهم وسط هتافات الناس للسائق الذى لم يتوقف .

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وقال إنه بعد لحظات التأكد من سلامته لم يصدق، مشيرا إلى أنه رأى الموت بعينه، وفى جزء من ثانية اندفع لإنقاذ ابنته ظننا منه إنها النهاية وأنه سيتحول لأشلاء .

وقال كل ما أستطيع قوله أننى اشكر الله على نجاتى التى بعدها مررت بحالة نفسية صعبة من التخيل ماذا لو دهسنا القطار وأسرتى كلها تشاهدنا كيف كانت ستعيش الاسرة لو متنا.

وأوضح أنه بعد كل ماحدث استكمل طريق سفره لقريتهم بالمنصورة، وأنه استاء كثيرا مما نشر على موقع التواصل وكان يتمنى أن يبقى ماحدث سرا بينه وبين الله أن انقذه وكتب له عمر جديد.

وتابع أنه فوجئ بكمية المغالطات والتخيلات غير الصحيحة حول الواقعة، قائلا إنه سمع بموضوع الغرامة ويعتبر أن نجاته لاتقدر بثمن وتساوى كل كنوز الأرض ولا تشغله الغرامة لأنه لم يخطئ وآى أب حقيقى مكانه لن يصمت وهو يرى فلذة كبده أمامه سيقطعها القطار .