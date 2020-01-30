شكرا لقرائتكم خبر عن "الطريق إلى ووهان".. رائحة الموت والعزلة تحاصر منبع فيروس كورونا.. فيديو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شبح الموت من الإصابة بفيروس كورونا، أصبح يسيطر على سكان مدينة ووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا، وباتت المدينة أشبه ببيت للأشباح لا يدخله أحد والجميع فى إقامة جبرية داخل غرفته.

وفرضت السلطات الصينية عقوبات مشددة بكافة المدن ضد أى شخص لم يلتزم بإجراءات الوقاية الصحية للحد من العدوى بالفيروس القاتل.

ويقدم ”الخليج 365” فيديو عن مدينة ووهان الصينية وما وصلت إليه بسبب فيروس كورونا القاتل.

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