شكرا لقرائتكم خبر عن "الطريق إلى ووهان".. رائحة الموت والعزلة تحاصر منبع فيروس كورونا.. فيديو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شبح الموت من الإصابة بفيروس كورونا، أصبح يسيطر على سكان مدينة ووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا، وباتت المدينة أشبه ببيت للأشباح لا يدخله أحد والجميع فى إقامة جبرية داخل غرفته.
وفرضت السلطات الصينية عقوبات مشددة بكافة المدن ضد أى شخص لم يلتزم بإجراءات الوقاية الصحية للحد من العدوى بالفيروس القاتل.
ويقدم ”الخليج 365” فيديو عن مدينة ووهان الصينية وما وصلت إليه بسبب فيروس كورونا القاتل.
كانت هذه تفاصيل خبر "الطريق إلى ووهان".. رائحة الموت والعزلة تحاصر منبع فيروس كورونا.. فيديو جراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.