قد تؤدي لانتشار كورونا.. طلب إحاطة يحذر من تبادل القبلات بين المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن منع انتشار فيروس كورونا بين المصريين، استنادًا إلى حكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس.

ونص طلب الإحاطة على أن فيروس كورونا المنتشر حاليًا في العديد من الدول وخاصة الصين هو سلالة جديدة من الفيروسات التي تصيب الجهاز الرئوي وهو أحد مجموعات الفيروسات التي تتراوح الإصابة بها في البشر بين نزلات البرد البسيطة إلى الالتهابات الرئوية الحادة وقد يؤدي إلى الوفاة.

وأكد البلتاجي، أن الفيروس ينتشر عادة عن طريق ملامسة المريض أو استنشاق الرذاذ الصادر عن أحد المرضى، ولذلك فيمكن انتقاله بسهولة عن طريق تبادل القبلات، وهي عادة تنتشر بين المصريين جميعًا.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بإعداد حملات توعية تحذر من خطورة عادة تبادل القبلات بين المصريين في مختلف المناسبات، وهو ما قد يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا في مصر.