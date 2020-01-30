الصحة: فحص الأغذية القادمة من الصين لمنع تسلل كورونا إلى البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن رجال الصادرات والواردات يقومون بفحص جميع رسائل اللحوم والأسماك والأغذية القادمة من الصين؛ لتأمين غذاء المصريين.

وأضاف عيد في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، أن الدولة تؤمن الحدود البرية والجوية والبحرية لمنع تسرب أي وباء للبلاد، وهناك يقظة من رجال الحجر الصحي لمناظرة الحالات القادمة من الخارج مع تحرير كروت المراقبة الصحية التي تستهدف تتبع الحالات القادمة من الخارج مع وضع بياناتها على قاعدة بيانات القادمين من الخارج وتتبعها إلكترونيا على مدار 14 يوما فترة حضانة المرض.

وأوضح الدكتور علاء عيد أن فيروس الكورونا موجود حول العالم منذ عام 2012، ولم يحدث أن تم الكشف عن حالة كورونا واحدة حتى الآن بين المصريين وهو ما يرجع إلى شدة الإجراءات التي تتخذها الوزارة مع رجال الحجر الصحي بالمطارات والموانئ.

وأشار إلى أن معظم الحالات التي توفت بفيروس كورونا كانت لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والذين يعانون من نقص المناعة مضيفا أنه لا يوجد أي علاج أو مصل لعلاج الكورونا حول العالم حتى الآن.