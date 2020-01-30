البورصة تواصل الصعود بفضل "بيع فودافون مصر" ومؤشرها الرئيسي يرتفع 1%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

واصلت البورصة ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، بفضل إعلان صفقة بيع فودافون مصر، حيث ارتفعت مؤشراتها بشكل جماعي، بنهاية تعاملات اليوم الخميس - آخر جلسات الأسبوع.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.13% مع نهاية تعاملات اليوم، إلى مستوى 13918 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.76%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.76%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 27,9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 22.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 5 ملايين جنيه.

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وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، لمصراوي، إن ارتفاع مؤشرات البورصة خلال جلسة اليوم سببه استمرار الأداء الجيد للسوق بعدما صعدت أمس بعد الإعلان عن صفقة بيع حصلة شركة فوادفون العالمية، في شركة فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية، مضيفا أن حجم التداولات ارتفع اليوم إلى حوالي 2 مليار جنيه.

أعلنت شركة فودافون العالمية، أمس الأربعاء، توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية "STC" لبيع حصتها البالغة 55% من شركة فودافون مصر بنحو 2.4 مليار دولار، وتمتلك فودافون العالمية 55% من أسهم شركة فودافون مصر، فيما تمتلك الشركة المصرية للاتصالات 45% من أسهم الشركة.

وواصل سهم الشركة المصرية للاتصالات، ارتفاعه خلال السوم، للجلسة الثانسة، لينهي اليوم على صعود بنسبة 9.9% بعدما صعد أمس بنسبة 10%، نتيجة تقييم حجم مساهمة الشرك المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر.

وكانت البورصة ارتفعت أمس بنسبة 1% إلى مستوى 13762 نقطة، مدعوما بمشتريات أجنبية، بعد إعلان شركة فودافون عزمها لبيع وحدتها في مصر.