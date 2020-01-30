بـ "خامات ردیئة".. ضبط مصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية بدون ترخيص بمنشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأدوات الكهربائية المغشوشة بمنشأة ناصر. تمكن ضباط إدارة مباحث التموین من ضبط "ص.ع"، 28 سنة، صاحب مصنع أدوات كھربائیة كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر لإدارته المصنع بدون ترخیص وقیامه بتصنیع وإنتاج كمیات كبیرة من الأدوات الكهربائية مستخدماً خامات ردیئة ومجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا واستخدام علامة تجارية غیر مسجلة بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة غاشاً بذلك جمھور المستھلكین وعُثر بداخل الشركة على 9100 قطعة أدوات كھربائیة (أسبوت، دلایة، ابلیج، دواية، 2000 فارغة كرتوة وجمیعھا مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا. حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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