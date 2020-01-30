خلال 24 ساعة.. ضبط 8 قضايا تهرب ضريبى بـ 3 ملايين جنيه عبر المنافذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات من ضبط 8 قضايا تهرب ضريبي بقيمة 3 مليون و220 ألف جنية خلال 24 ساعة.

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 8 قضايا تهريب، عبارة عن ملابس أجنبية الصنع، قطاع غيار دراجات، ماكينة تصنيع حلوى، محركات، أطقم مفكات، هواتف محمولة، زجاجات لتعبئة العطور، ساعات يد بمشتملاتها، اكسسوارات هواتف محمولة، حيث بلغت إجمالي القيمة والتعويض 3 مليون و220 ألف و481 جنيها.

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كما نجت جهود الحملات في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد من ضبط قضية واحدة، في مجال مكافحة جرائم تهريب الأجهزة اللاسلكية والتنصت، ضبط قضية تهريب طائرة مزودة بكاميرا وتعمل بالتحكم اللاسلكي، وضُبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة.

وأثمرت جهود الحملات في مجال الأمن العام عن ضبط عدد 23 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، سلاح أبيض، انتهاء فترة التصريح، في مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد ألف و122 مخالفة مرورية متنوعة، في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ252 حكما قضائيا متنوع ما بين جنايات وجزئي، في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط 4 قضايا متنوعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.