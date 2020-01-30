لمدة 7 أيام.. المرور يغلق شارع صالح سليم بالزمالك لتطوير الصرف الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك للقيام بتنفيذ بعض أعمال الصرف الصحي والتي تتضمن إحلال وتجديد "خط طرد" بمحطة الزهرية بمنطقة الزمالك بطول 200 متر. وتستلزم الأعمال الغلق الكلي لشارع صالح سليم، من أمام مستشفى المعلمين مع توجيه حركة المرور تجاه ميدان الجزيرة، وذلك لمدة سبعة أيام فقط على أن يتم تنفيذ الأعمال ليلاً ونهارًا من الساعة 12.05 صباحًا يوم السبت الموافق 1-2-2020، لتنفيذ أعمال الحفر المكشوف بمنتصف شارع صالح سليم من أمام محطة طرد الزهرية بشارع صالح سليم وحتى شارع السرايا بطول 200 متر.

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