"راحت لعشيقها شهر ورجعت خلصت".. تفاصيل مقتل سمسار على يد زوجته بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل رجل على يد زوجته بمساعدة عشيقها بالسلام.

ودلت التحريات أن المجني عليه يعمل سمسار عقارات يكبرها بـ 16 سنة، ومنذ سنتان ارتبطت بعلاقة عاطفية بجزار عمره 28 سنة.

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وأضافت التحريات، أنه منذ عام وقعت خلافات بين المجني عليه وزوجته فتركت المنزل وأقامت صحبة عشيقها لمدة شهر وعادت مرة أخرى لزوجها.

وبينت التحريات أن المتهمة اتفقت مع عشيقها على قتله، فقامت بوضع منوم له في الشاي ثم سهلت دخول عشيقها للشقة وأجهز على زوجها خنقا، كما تبين أن المتهم استعان بصديق لوضع الجثة في تروسيكل قبل تخلصه منها ببلوكات الصعايدة.

وأمر اللواء أشرف الجندي مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق، كانت مباحث قسم أول السلام، تلقت بلاغا بالعثور على جثة ملقاة ببلوكات الصعايدة.