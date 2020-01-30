"سرقة ونهب وحرق".. تفاصيل السطو على سيارات بضائع مهربة بطريق "الفرافرة - دشلوط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط 8 عناصر إجرامية مرتكبي واقعة السطو المسلح على سيارات نقل محملة بضائع مهربة من ليبيا بطريق " الفرافرة-دشلوط" وإشعال النيران بإحدى السيارات .

تلقى مركز ديروط بلاغا من سائق، 45 سنة، وحاصل على دبلوم، 41 سنة، مُقيمان بدائرة المركز، أنه أثناء سيرهما بطريق (الفرافرة-دشلوط) بسيارة نقل وبصحبتهما، سائق مُقيم بدائرة مركز ديروط" قائد سيارة نقل، سائق، 35 سنة، مُقيم بدائرة المركز" قائد سيارة نقل ؛ مُحمل عليهم كميات من مستحضرات التجميل المهربة عن طريق الحدود الليبية.

اعترضتهم سيارتين يستقلهما مجموعة من الأشخاص بحوزة أحدهم سلاح ناري وقاموا بالاستيلاء على السيارة قيادة الثالث بحمولتها وقائدها والهرب وما قرره قائد تلك السيارة أنه عقب قيام الجناة بالاستيلاء على حمولة السيارة تركوه بالسيارة بعد إشعالهم النيران في كابيتنها وبالانتقال تبين تواجد السيارات الثلاثة "إحداهم مُعطلة ومُحملة بأدوات تجميل وأخرى بها احتراق بكابينتها " .

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط عن تحديد مرتكبي الواقعة سائق 23 سنة، قائد سيارة ربع نقل، عاطل سابق اتهامه في 4 قضايا "قتل، عامل، 28 سنة، عامل، 36 سنة، سابق اتهامه في 4 قضايا "تبديد"، عامل، 42 سنة، سبق اتهامه في 3 قضايا " أموال عامة، تبديد" و2 آخرين.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارتي البحث الجنائي بأمني "أسيوط، الوادي الجديد" أسفرت عن ضبطهم.

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة بدافع السرقة .

وتم بإرشاد المتهمين ضبط (بندقية آلية -مسدس، 3سيارات "المستخدمين في ارتكاب الواقعة"، وكذا ضبط 30 كارتونة مستحضرات تجميل المستولى عليهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.