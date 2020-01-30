مصر | "مدثر".. حكاية اغتصاب رضيع سوداني بطريقة وحشية بأكتوبر.. ووالدته: "خايفة عليه لما يكبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدثر".. حكاية اغتصاب رضيع سوداني بطريقة وحشية بأكتوبر.. ووالدته: "خايفة عليه لما يكبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
داخل العقار رقم 401 بمساكن عثمان، بمدينة 6 أكتوبر يسكن عدد من السودانيين اللاجئين، ومن بينهم، مهدية شريف، سيدة عشرينية العمر، متزوجة ولديها طفلان، أحدهما رضيع، وكانت حضرت إلى البلاد عام 2016، لتقيم وسط جيرانها وأقاربها بمساكن بيت العائلة بأكتوبر، وشاء القدر أن تنتقل إلى السكن في منزلها الجديد عام 2018، مع جيرانها السودانيين اللاجئين، وكان من بينهم سيدة لديها 3 أطفال، اعتادت الجلوس معها وترك طفليها صحبتها وقت خروجها صحبة زوجها، أو قضاء حاجتها من السوق، حتى جاء اليوم ليتم اغتصاب رضيعها على يد طفل جارتها اللاجئة.
والدة الطفل المغتصب: " مش هسيب ابني غير مع أبوه"
في الطابق الرابع من العقار الذي شهد الجريمة المؤسفة كانت تسكن مهدية شريف، عمرها 28 عامًا، حاصلة على مؤهل عال، على خلاف زوجها العامل باليومية، ولديها طفلان "محمد" عمره سنتين و9 شهور، و"مدثر" عمره 9 شهور.
وبدأت بدأت حديثها إلى "الخليج 365": "أنا حضرت مع زوجي إلى مصر عام 2016، وكنا ساكنين في مساكن بيت العائلة في أكتوبر، مع أهلي وأقاربي، وفي شهر 9 عام 2018، ذهبنا إلى السكن في مساكن عثمان، وكانت تسكن بالشقة جواري أم مجتب، سيدة لديها 3 أبناء، وهم: مجتب وشهرته تابوا، عمره 14 سنة، متبع عمره 11 سنة، حليمة عمرها، 10 شهور، وكنا أصحاب طوال العامين، " بنأكل ونشرب مع بعض".
"كنت أترك معها ابني مدثر، وأنا في السوق، وفي يوم كان الجو مطر وتراب، وزوجي خرج ومعه ابني محمد، وكنت عايزة أنزل اشتري طلبات من السوبر ماركت، وخوفت على ابني من الجو، فاضطريت أتوجه لشقة جارتي أم متبع"، لترك مدثر معها"، لتكمل حديثها: "وبالطرق على باب شقتها، وجدت ابنها متبع فتح لي باب الشقة، ولما سألته عن أمه، قال لي أنها خرجت لزيارة أحد أقاربها بعد إنجابها رضيع، فقلت له خلي مدثر معاك، هنزل أشتري حاجات من السوبر ماركت وأرجع، وأخذه مني ونزلت لشراء الطلبات من السوبر ماركت".
وجدت ابني ينزف
وواصلت الأم "مهدية": "اشتريت الطلبات وبعدها توجهت إلى شقتي لتنظيفها وتحضير الطعام، كنت هسيب مدثر عند جارتي لغاية ما أخلص، ولكن لقيت تابوا جاي ومعاه مدثر هدومه مبلولة"، مؤكدة إنه قال لها "مدثر تبول شطفته وغيرتله البامبرز، إبقي لبسيه بامبرز".
وتضيف "مهدية": "حينها وجدت ابني ينزف من فتحة الشرج، وعندما سألته عن سبب النزيف، قال لي وقع من على الكرسي، واتصلت بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة، وأخبرتهم بتعب ابني وأرسلوني لمستشفى لتلقى العلاج، وبعد وصولي إلى المستشفي والكشف عليه أخبرني الطبيب أنه تعدي عليه جنسيا، ما تسبب في حدوث نزيف له، وطلب مني أن أتوجه به إلى طبيب جراحة، وبعد الكشف الطبي وعمل التحاليل له، عدت إلى شقتي حوالي الساعة 6 صباحا، وكنت متعبة حينها، ونمت من كثرة التعب وعندما استيقظت توجهت إلى طبيب جراح بمستشفي 6 اكتوبر، وطلبت من الطبيب تقرير طبي بحالة ابني".
هروب أسرة المتهم
وأشارت الأم، أنه بعدها اتصلت بالمفوضية، وتواصلت مع محام عن اللاجئيين السودانيين بالقاهرة، لتكمل: "ويومها عدت إلى شقتي حوالي الساعة 12 بعد منتصف الليل، وفي اليوم الثالث توجهت صحبة المحام إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر، وحضرت معي قوة أمنية لشقة والدة مجتب، وبالطرق على باب الشقة، لم يفتح أحد، وكسرت القوة الأمنية باب الشقة، وتبين عدم تواجد أحد داخل الشقة، وبالسؤال عنهم تبين تركهم الشقة منذ يوم الجريمة، وبعدها تمكن ضباط مباحث القسم من القبض عليه".
واختتمت "مهدية": "والد تابوا طلب مني اتنازل عن المحضر لكني رفضت، أسيب حق ابني"، موضحة: "عمري ما هسيب ابني إلا مع أبوه، وطلبت من المفوضية الانتقال من السكن في مساكن عثمان، والتوجه للسكن في بيت العائلة مرة أخرى، قلبي مش مطاوعني أعيش في الشقة دي تاني، ومش عايزة اتحدث إعلاميا خايفة على ابني لما يكبر".
اعترافات المتهم بالاغتصاب
واعترف المتهم خلال التحقيقات أمام العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، بارتكاب الواقعة، موضحا: "كنت قاعد لوحدي في الشقة والباب كان بيخبط، لما فتحت الباب لقيت أم مدثر بتقولي خلي مدثر معاك لغاية ما أجيب طلبات من السوق، وأخدته منها وحطيته على الكنبة، وبعد شوية وأنا باكل ابنها عيط، وريحته وحشة، سيبت الأكل وقلعت الواد البنطلون وأخدته على الحمام وقلعته الحفاضة بتاعته، ورحت حاطه على الحوض وشطفته ورميت الحفاضة، ولبسته هدومه تاني، ورجعت حطيته على الكنبة تاني".
واستكمل المتهم اعترافاته: "بعد شوية قلعت مدثر البنطلون واغتصبته، استغليت أنه طفل مش هيتكلم، بس لقيته بينزف دم، رحت أخدته الحمام تاني وشطفته ولبسته هدومه بسرعة وحطيته على الكنبة تاني، وكان باب الشقة بيخبط، لقيت أخويا وبعده أم مدثر، ولما سألتني بيعيط ليه كذبت عليها وقولتلها أنه عمل حمام على نفسه وغيرتله هدومه، وصدقتني".
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، وبالعرض على النيابة العامة وتوقيع الكشف الطبي على الطفل، وبتحويله إلى مستشفي أكتوبر، والكشف الطبي عليه، أفاد التقرير بوجود جرج بفتحة الشرج للطفل ووجود سائل منوي.