مصر | "مدثر".. حكاية اغتصاب رضيع سوداني بطريقة وحشية بأكتوبر.. ووالدته: "خايفة عليه لما يكبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدثر".. حكاية اغتصاب رضيع سوداني بطريقة وحشية بأكتوبر.. ووالدته: "خايفة عليه لما يكبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داخل العقار رقم 401 بمساكن عثمان، بمدينة 6 أكتوبر يسكن عدد من السودانيين اللاجئين، ومن بينهم، مهدية شريف، سيدة عشرينية العمر، متزوجة ولديها طفلان، أحدهما رضيع، وكانت حضرت إلى البلاد عام 2016، لتقيم وسط جيرانها وأقاربها بمساكن بيت العائلة بأكتوبر، وشاء القدر أن تنتقل إلى السكن في منزلها الجديد عام 2018، مع جيرانها السودانيين اللاجئين، وكان من بينهم سيدة لديها 3 أطفال، اعتادت الجلوس معها وترك طفليها صحبتها وقت خروجها صحبة زوجها، أو قضاء حاجتها من السوق، حتى جاء اليوم ليتم اغتصاب رضيعها على يد طفل جارتها اللاجئة.

والدة الطفل المغتصب: " مش هسيب ابني غير مع أبوه"

في الطابق الرابع من العقار الذي شهد الجريمة المؤسفة كانت تسكن مهدية شريف، عمرها 28 عامًا، حاصلة على مؤهل عال، على خلاف زوجها العامل باليومية، ولديها طفلان "محمد" عمره سنتين و9 شهور، و"مدثر" عمره 9 شهور.

وبدأت بدأت حديثها إلى "الخليج 365": "أنا حضرت مع زوجي إلى مصر عام 2016، وكنا ساكنين في مساكن بيت العائلة في أكتوبر، مع أهلي وأقاربي، وفي شهر 9 عام 2018، ذهبنا إلى السكن في مساكن عثمان، وكانت تسكن بالشقة جواري أم مجتب، سيدة لديها 3 أبناء، وهم: مجتب وشهرته تابوا، عمره 14 سنة، متبع عمره 11 سنة، حليمة عمرها، 10 شهور، وكنا أصحاب طوال العامين، " بنأكل ونشرب مع بعض".

"كنت أترك معها ابني مدثر، وأنا في السوق، وفي يوم كان الجو مطر وتراب، وزوجي خرج ومعه ابني محمد، وكنت عايزة أنزل اشتري طلبات من السوبر ماركت، وخوفت على ابني من الجو، فاضطريت أتوجه لشقة جارتي أم متبع"، لترك مدثر معها"، لتكمل حديثها: "وبالطرق على باب شقتها، وجدت ابنها متبع فتح لي باب الشقة، ولما سألته عن أمه، قال لي أنها خرجت لزيارة أحد أقاربها بعد إنجابها رضيع، فقلت له خلي مدثر معاك، هنزل أشتري حاجات من السوبر ماركت وأرجع، وأخذه مني ونزلت لشراء الطلبات من السوبر ماركت".