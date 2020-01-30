مصر | حبس طالب 5 سنوات لإصابته آخر بعاهة في السيدة زينب

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، بالتجمع الخامس، بمعاقبة طالب بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بالسيدة زينب.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد علي وسعيد السمادوني، وأمانة سر ياسر عبد العاطي، وعبد المسيح فل.

وأسندت النيابة للمتهم "ب. أ"، طالب، تهمة إحداث عمدًا بالمجني عليه "ك. س"، الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الواردة بالأوراق، بأن تعدى عليه بألة حادة "سلاح أبيض".

ونتج عن التعدي عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي "التئام بجدار البطن مصحوبة بفتق جراحي بالبطن واستئصال القولون"، تقدر نسبة العجز بها 30% على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهم حيازة "آلة حادة" -من دون تصريح- استخدمها في الاعتداء على الأشخاص.