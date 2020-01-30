مصر | سطو مسلح على سيارات محملة بضائع مهربة من ليبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سطو مسلح على سيارات محملة بضائع مهربة من ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتلقى مركز ديروط بلاغا من سائق 45 سنة، وحاصل على دبلوم 41 سنة مُقيمان بدائرة المركز، أنه وأثناء سيرهما بطريق (الفرافرة دشلوط) مستقلان سيارة نقل وبصحبتهما كل من سائق مُقيم بدائرة مركز ديروط" قائد سيارة نقل وسائق 35 سنة مُقيم بدائرة المركز" قائد سيارة نقل؛ مُحمل عليهم كميات من مستحضرات التجميل المهربة عن طريق الحدود الليبية.
واعترضتهم سيارتان يستقلهما مجموعة من الأشخاص بحوزة أحدهم سلاح ناري وقاموا بالاستيلاء على السيارة قيادة الثالث بحمولتها وقائدها والهرب وما قرره قائد تلك السيارة أنه عقب قيام الجناة بالاستيلاء على حمولة السيارة تركوه بالسيارة بعد إشعالهم النيران في كابينتها، وبالانتقال تبين تواجد السيارات الثلاثة "إحداهم مُعطلة ومُحملة بأدوات تجميل وأخرى بها احتراق بكابينتها".
وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط عن تحديد مرتكبي الواقعة سائق 23 سنة قائد سيارة ربع نقل وعاطل سابق اتهامه في 4 قضايا "قتل، عامل 28 سنة، عامل 36 سنة والسابق اتهامه في 4 قضايا "تبديد"، عامل 42 سنة والسابق اتهامه في 3 قضايا "أموال عامة، تبديد" و2 آخرين.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارتى البحث الجنائى بأمنى "أسيوط، الوادى الجديد" أسفرت عن ضبطهم.
وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة بدافع السرقة.
وتم بإرشاد المتهمين ضبط (بندقية آلية -مسدس، 3سيارات "المستخدمين في ارتكاب الواقعة")، وكذا ضبط 30 كارتونة مستحضرات تجميل المستولى عليهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.