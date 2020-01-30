مصر | سطو مسلح على سيارات محملة بضائع مهربة من ليبيا

وتلقى مركز ديروط بلاغا من سائق 45 سنة، وحاصل على دبلوم 41 سنة مُقيمان بدائرة المركز، أنه وأثناء سيرهما بطريق (الفرافرة دشلوط) مستقلان سيارة نقل وبصحبتهما كل من سائق مُقيم بدائرة مركز ديروط" قائد سيارة نقل وسائق 35 سنة مُقيم بدائرة المركز" قائد سيارة نقل؛ مُحمل عليهم كميات من مستحضرات التجميل المهربة عن طريق الحدود الليبية.

واعترضتهم سيارتان يستقلهما مجموعة من الأشخاص بحوزة أحدهم سلاح ناري وقاموا بالاستيلاء على السيارة قيادة الثالث بحمولتها وقائدها والهرب وما قرره قائد تلك السيارة أنه عقب قيام الجناة بالاستيلاء على حمولة السيارة تركوه بالسيارة بعد إشعالهم النيران في كابينتها، وبالانتقال تبين تواجد السيارات الثلاثة "إحداهم مُعطلة ومُحملة بأدوات تجميل وأخرى بها احتراق بكابينتها".