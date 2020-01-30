أخبار مصر | أول مرشحة لمنصب نقيب المحامين تنفي تغيير ديانتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول مرشحة لمنصب نقيب المحامين تنفي تغيير ديانتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت نجلاء الإمام المحامية بالنقض، والمرشحة لمقعد نقيب المحامين، والمثار حولها شائعات بأنها مرتدة عن دين الإسلام، إن أوراقها الرسمية مسجل بها ديانة مسلمة، وطبقا للدستور فحرية الاعتقاد مطلقة.

وأوضحت المحامية بالنقض، أن مأثير حولها مجرد شائعات، لافتة إلى أنها حصلت على حكم محكمة بالحبس سنتين لمروج الشائعات بشأن شائعة تغيير الديانة، مؤكدة على أنها لم تتخلف عن القيد بالنقابة منذ 27 عاما.

وناشدت الإمام بالبعد عن الطائفية و الانقسام، مؤكدة أنها مع قرار إلغاء خانة الديانة و إضافة اسم الأم ، قائلة: "هحبس أي حد يروج إشاعة، معارك جانبيه وأهم شي ليس على أحكام تأديبية أو جنائية".

كانت نجلاء محمد الإمام أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، قد تقدمت صباح اليوم، بأوراق ترشحها لمنصب نقيب المحامين، وهي تعد أول إمرأة مرشحة لمنصب نقيب المحامين

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وقالت نجلاء في تصريحات "للفجر" إن مادفعها للترشح هو أن العمل النقابي عمل عام وجزء من شخصية كل محامي مشيرة إلى أنه يعيب على نقابة المحامين أنه لايوجد إمرأة مرشح لمنصب النقيب حيث نجد أن جوجل يحتفل بمفيدة عبد الرحمن أول محامية إمرأه في مصر، لانجد صدى لصوت المراه كنقيب

وأضافت أن برنامجها الإنتخابي يحتوي على تشغيل المحامين، أن يكون لدى المحامين عمل ودخل ثابت يليق بهذه المهنة، فأعداد المحامين الموجودة حاليا لاتجد عمل، كان من المفترض أن يعقد بروتوكول بعد الثورة بين المحامين ووزارة الداخلية لوضع 2 محامين في كل قسم في قطاع حقوق الانسان

وأوضحت أنه يجب أن يتم تدريب المحامين ليكون قادر على الوقوف أمام جميع المحاكم، مشيرة إلى أن بعض المكاتب تعتمد على المحاميات لأن أجرهن أقل فيجب وضع حد لعدد المحامين

وتابعت "أن لها جزء خاص في برنامجها للمرأة، أن المحامية المرأة مثل الرجل، فنحن جميعا رجال قانون، المحامية أكثر جلادة وقدرة على العطاء، فمنصب النقيب ليس حكرا على الذكور فنحن قادمات".