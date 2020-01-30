أخبار مصر | القاهرة الجديدة الأولى على الإدارات التعليمية في "الإعدادية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القاهرة الجديدة الأولى على الإدارات التعليمية في "الإعدادية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصدت إدارة القاهرة الجديدة، المركز الأول، على مستوى القاهرة، في ترتيب الإدارات التعليمة في الشهادة الإعدادية 2020.

وتقدم محمد عطية، مدير المديرية، بخالص التهاني لإدارة القاهرة الجديدة، لحصولها على المركز الأول على مستوى الإدارات التعليمية الـ32 في نتيجة الشهادة الإعدادية 2020، حيث حققت نسبة نجاح 97.6%.

وحصلت إدارة وسط القاهرة التعليمية على المركز الثاني، بنسبة نجاح 97.4%، وفي المركز الثالث، إدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 93.8%.

وفي المركز الرابع، جاءت إدارة شبرا التعليمية، بنسبة نجاح 91.8%، وفي المركز الخامس، إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح 91.6%.