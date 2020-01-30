أخبار مصر | "التضامن" تنشر فيلما عن المتعافين من المخدرات بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تنشر فيلما عن المتعافين من المخدرات بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فيلما وثائقيا عن رحلة المتعافين من الإدمان مع الصندوق، وتلقيهم الخدمات العلاجية مجانا، ووفقا للمعايير الدولية خلال فترة إقامتهم بمركز العزيمة بالمنيا.

ويتضمن الفيلم، رحلة إقامة المتعافين خلال فترة تلقيهم الخدمات العلاجية بمركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة المنيا، وكيفية حصولهم على أوجه الرعاية الكاملة بجانب أيضا تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج المختلفة لتأهيل المتعافين بعد علاجهم.

ويعد مركز العزيمة بالمنيا، أول مركز لـتأهيل مرضى الإدمان في محافظات الصعيد، وتصل طاقته الاستيعابية إلي 126 سريرا، ويخدم ما يقرب من 4000 مريض سنويًا على مستوى الإقامة الداخلية والرعاية النهارية.

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ويتضمن المركز، صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتأهيل بدني وتنس طاولة وبلياردو كما يتضمن مجمع ورش "تدريب مهنى، ورش نجارة وخياطة ورشة حدادة". وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، شهدت أمس، حفل تكريم وتخريج أول دفعة من متعافي الخط الساخن "16023"، وعددهم 100 متعافٍ، في مركز العزيمة بالمنيا، وافتتحت أول معرض لمنتجات المتعافين من الإدمان داخل المركز حيث يتضمن منتجات الملابس والموبيليا والأعمال اليدوية.