أخبار مصر | ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك "مرجان – 16"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك "مرجان – 16" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك "مرجان-16"، الذي استمر عدة أيام في قاعدة البحر الأحمر البحرية، تضمن التدريب تنفيذ عدة تشكيلات بحرية، وتمارين إتصالات لاسلكية وإشارية، بالإضافة إلى تمرين حرب إلكترونية أظهر تكامل إجراءات الحماية الذاتية للوحدات البحرية في إستخدام أعمال الخداع الإلكتروني، والتدريب على عمليات البحث والإنقاذ للطائرات والسفن المنكوبة.

وقامت العناصر المشاركة في التدريب، بتنفيذ معركة تصادمية، قامت خلالها الوحدات البحرية المختلفة بأداء مهامها بدقة ومهارة عالية، إذ أظهرت مدى قدرتها على إتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.

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كما نفذت القطع البحرية المشاركة تدريبًا للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية المعادية، وتأمين الوحدات البحرية ضد الأهداف الجوية المعادية، كما تم التدريب على الإمداد والتزود بالوقود بالبحر وإجراء بيانات عملية على تعرض الوحدات البحرية للتهديدات الغير نمطية.

ونفذت أيضًا عناصر القوات الخاصة للبحرية المصرية والبحرية السعودية بيانًا عمليًا لأعمال حق الزيارة والتفتيش والإقتحام الرأسي والأفقي، كما تم التدريب على الإغارة على إحدى الجزر المعادية المجهزة بالموانع والسيطرة عليها.

حضر المرحلة الرئيسية للتدريب عددًا من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.