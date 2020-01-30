أخبار مصر | لمواجهة كورونا.. تعليق رحلات مصر للطيران إلى الصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمواجهة كورونا.. تعليق رحلات مصر للطيران إلى الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الشركة الوطنية مصرللطيران، تعليق رحلاتها المتجهة من وإلى المدن الصينية، حيث سيتم تعليق رحلات هانزو اعتبارا من أول فبراير، وعلى التوالي بكين وجوانزو اعتبارا من ٤ فبراير القادم، لحين إشعار أخر، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، الذي ظهر بدولة الصين وانتشاره في أكثر من دولة، حفاظًا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات وأفراد الركب الطائر.

يأتي قرار تعليق الرحلات في هذا التوقيت في ضوء التزام مصرللطيران بعودة المجموعات السياحية المتواجدة حاليًا بمصر، حيث يغادر أخر فوج سياحي صيني متواجد حاليا يوم ٤ فبراير القادم.

وتتابع وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع مركز عمليات مصر للطيران المتكامل والجهات المعنية تطورات الموقف لإتخاذ قرار استئناف الرحلات.

جدير بالذكر أن مصرللطيران تسير رحلة يوميا لجوانزو و3 رحلات أسبوعيا لكل من بكين وهانزو.