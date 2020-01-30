أخبار مصر | وزير التنمية المحلية يتفقد مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية يتفقد مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لشرح تفصيلي من اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، حول الجهود التي قامت بها المحافظة، فيما يخص مسار العائلة المقدسة.

وقال المحافظ: إنه تم الانتهاء من أعمال ومشروعات البينة التحتية كافة، حيث تم رصف وتوسعة طريق دير الأنبا بيشوي بطول 1.5 كيلومتر، بتكلفة 3.4 ملايين جنيه، ورصف وتوسعة طريق منتجع بين الوادي بطول 1.2 كيلو متر بتكلفة 2.4 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم تخصيص 12 فدانا؛ لإقامة منطقة شرطية لتأمين السياح وحماية الوفود القادمة للمسار والمنطقة، وإعادة تهيئة وإنارة الطريق الدائري بطول 16 كيلومتر بتكلفة 17.2 مليون جنيه، ورصف وتوسعة طريق دير البراموس بطول 6 كيلومترات بتكلفة 19 مليون جنيه، وزراعة 260 نخلة من أصل 1200.

ونوه بأنه تم تحديد 3 مخيمات كنقاط استراحة للسائحين على الطريق المؤدي إلى الأديرة الثلاث، وتم الموافقة على بيع 10 أفدنة لإقامة أنشطة تجارية واستثمارية لخدمة الرحلات السياحية وتزويد الطرق بلوحات إرشادية موضح عليها أيقونة العائلة المقدسة والتي توضح معالم المدينة السياحية، أمام مدخل وادي النطرون.

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ولفت إلى أنه يجري حاليًا إعداد اللوحات الإرشادية والبانرات اللازمة للمشروع، ووفرت المحافظة نحو 20 مليون جنيه، من التمويل الذاتي للإنفاق على بعض هذه المشروعات، كما وفرت وزارة السياحة نحو 19 مليون جنيه للمحافظة؛ للانتهاء من بعض المشروعات الجارية، في إطار الانتهاء من تجهيز مسار العائلة.

واستطرد أنه تم الاتفاق أيضًا مع جامعة دمنهور، على وضع تصميم يناسب الموقع والحقبة التاريخية، الاتفاق خلال الاجتماع الأخير الذي تم بوزارة التنمية المحلية، على أن تتولى هيئة التنسيق الحضاري ذلك.

ومن ناحيته، أشاد اللواء محمود شعراوي، بالجهود التي قامت بها المحافظة خلال الفترة الماضية، والانتهاء من أعمال البنية التحتية، وبمستوى التعاون والتنسيق الجيد بين المحافظة وجامعة دمنهور.



وأوضح أن الحكومة والمحافظين يسعون لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحقيق رضا المواطنين عما يتم تقديمه لهم من خدمات في القطاعات كافة.