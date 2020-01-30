أخبار مصر | "شعراوي" ومحافظ البحيرة يتفقدان معرضا للمنتجات اليدوية بوادي النطرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شعراوي" ومحافظ البحيرة يتفقدان معرضا للمنتجات اليدوية بوادي النطرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع، نائبة المحافظ، بتفقد معرض منتجات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقصر ثقافة وادي النطرون، الذي يضم منتجات لمدارس التعليم الفني ومنتجات السجاد اليدوي برشيد، بالإضافة إلى جناح خاص بمنتجات أديرة وادي النطرون.

وأشاد اللواء محمود شعراوي، بمستوى المنتجات الموجودة في المعرض، التي تضم كافة المنتجات التي تتميز بها المحافظة، مؤكدً دعم الوزارة لأي مشروعات جديدة تساعد في توفير فرص عمل للشباب وتقليل معدلات البطالة.

وأكد وزير التنمية المحلية، على أهمية توفير معارض داخلية وخارجية للترويج لتلك المنتجات بما يعود بالنفع على أصحابها لزيادة مشروعاتهم، وتوفير فرص عمل أكبر للشباب والفتيات.