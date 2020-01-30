أخبار مصر | "الأطباء" تهاجم "الصحة" بسبب استجابة الحكومة لمصابة "حادث المنيا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تهاجم "الصحة" بسبب استجابة الحكومة لمصابة "حادث المنيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء: إن استجابة لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، لمناشدة أسرة الدكتورة راعوث القس أشعياء -طبيبة مصابة بحادث المنيا- بتوفير دواء مستورد من الخارج، إدانة لوزارة الصحة.

وأضاف في تصريح إلى "الخليج 365"، أن الأمر كارثي، ولا يستدعي تدخل رئاسة مجلس الوزراء؛ لتوفير علاج لطبيبة فقدت جنينها ورحمها، في حادث المتسبب الرئيسي فيه وزارة الصحة، وأن على الدولة متمثلة في وزارة الصحة، توفير الدواء.

وتابع أن أبسط حقوق المريض المصري، الحصول على علاجه حال مرضه، وأن تقصير الوزارة وعدم توفيرها الدواء الذي نتج عنه استغاثة زوج الطبيبة، واستجابة مجلس الوزراء له، أمر كارثي.

وفي سياق متصل، أعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، استجابة لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء؛ لمناشدة أسرة الدكتورة راعوث القس أشعياء، بتوفير دواء مستورد من الخارج.

وأوضح "يونس" أن "لجنة الاستغاثات الطبية، بالتنسيق مع هيئة الأدوية المصرية برئاسة مجلس الوزراء، بذلت كل الجهود الممكنة منذ نشر استغاثة زوج الطبيبة أمس على مواقع التواصل الاجتماعي لتوفير الدواء المطلوب، ليتم إرساله فورًا إلى المريضة في مستشفى معهد ناصر".

