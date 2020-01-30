أخبار مصر | "محلية النواب" تناقش 40 طلب إحاطة بحضور محافظ الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محلية النواب" تناقش 40 طلب إحاطة بحضور محافظ الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتتعلق طلبات الإحاطة، بالمشكلات كافة من ونقص الخدمات في المحافظة، خاصة الطرق والكباري والمواصلات والصرف الصحي والعشوائيات، ومخالفات البناء، وحوادث الطرق، والنظافة والقمامة، بالإضافة إلى إهدار المال العام في رصف بعض الشوارع في الدقي، باستبدال بلاط الأنترلوك بالرخام والجرانيت، وغيرها. وقال المهندس أحمد السجيني: إن "المواقف في مصر عايزة إرادة ورؤية مركزية تنفذها الإدارات اللامركزية، قولنا الأراضي البديلة والوزارات المعنية وشركاء النجاح في هذا الملف، وحددنا اجتماعا في شهر مارس المقبل، سيحضره وزير التنمية المحلية لعرض رؤية الدولة لحل مشكلة المواقف وتطويرها". وتابع "السجيني" أن "مشكلة المواقف موروث تراكمي، مش جهة ولا وزارة واحدة اللي هتحله، الجيزة معندهاش أراضي بديلة لإقامة المواقف عليها، الأوقاف عندها أراضي، الأمر يحتاج إلى رؤية وإرادة دولة، وتعاون بين الوزارات، ونحن في لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان نعمل على هذا الملف منذ 4 سنوات.

ناقش المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، نحو 40 طلب إحاطة، مقدمة من النواب، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومسئولي المحافظة.

وأورد أنه توجد مواقف عشوائية تحتاج لإزالة وأخرى يمكن توفير أراضٍ بديلة لها وتقنينها، لازم رؤية وخطة بجدول زمني للتنفيذ، والمحافظات حاليا بدأت تحصر المواقف العشوائية، والمواقف الرسمية إيراداتها ضعيفة جد.

ومن ناحيته، قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة: إنه خلال الفترة المقبلة سيتم نقل بعض المواقف بأي طريقة، وموضوع المواقف صعب جدا، ووزارة التنمية لا تدخر جهدا لحل هذه الإشكالية، وأنه يتفق مع المهندس أحمد السجيني، في ضرورة وجود رؤية وتنسيق بشأن هذا الملف.

واستكمل أنه "عندنا في الجيزة 200 موقف، الرسمي منهم 65، ويوجد 135 موقفا عشوائيا، النهاردة بنغطي 200 متر في ترعة المريوطية، عشان أوفر موقف بتكلفة 65 مليون جنيه، وعندنا 20 ألف ميكروباص في الجيزة، لازم تتوفر الأراضي البديلة لإنشاء المواقف عليها".

