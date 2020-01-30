أخبار مصر | "محلية النواب" تناقش 40 طلب إحاطة بحضور محافظ الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محلية النواب" تناقش 40 طلب إحاطة بحضور محافظ الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال المهندس أحمد السجيني: إن "المواقف في مصر عايزة إرادة ورؤية مركزية تنفذها الإدارات اللامركزية، قولنا الأراضي البديلة والوزارات المعنية وشركاء النجاح في هذا الملف، وحددنا اجتماعا في شهر مارس المقبل، سيحضره وزير التنمية المحلية لعرض رؤية الدولة لحل مشكلة المواقف وتطويرها".
وتابع "السجيني" أن "مشكلة المواقف موروث تراكمي، مش جهة ولا وزارة واحدة اللي هتحله، الجيزة معندهاش أراضي بديلة لإقامة المواقف عليها، الأوقاف عندها أراضي، الأمر يحتاج إلى رؤية وإرادة دولة، وتعاون بين الوزارات، ونحن في لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان نعمل على هذا الملف منذ 4 سنوات.
وأورد أنه توجد مواقف عشوائية تحتاج لإزالة وأخرى يمكن توفير أراضٍ بديلة لها وتقنينها، لازم رؤية وخطة بجدول زمني للتنفيذ، والمحافظات حاليا بدأت تحصر المواقف العشوائية، والمواقف الرسمية إيراداتها ضعيفة جد.
واستكمل أنه "عندنا في الجيزة 200 موقف، الرسمي منهم 65، ويوجد 135 موقفا عشوائيا، النهاردة بنغطي 200 متر في ترعة المريوطية، عشان أوفر موقف بتكلفة 65 مليون جنيه، وعندنا 20 ألف ميكروباص في الجيزة، لازم تتوفر الأراضي البديلة لإنشاء المواقف عليها".