أخبار مصر | "السياحة والآثار" تنظم جولة للصحفيين بمتحف ملوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السياحة والآثار" تنظم جولة للصحفيين بمتحف ملوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة السياحة والآثار، جولة حرة لصحفيي المواقع، ومراسلي القنوات المحلية والعالمية، بمتحف مدينة ملوي في المنيا.

وتأتي الجولة، في إطار زيارة وزير السياحة والآثار لمدينة المنيا؛ للإعلان عن كشف أثري جديد في منطقة تونا الجبل.

وشهد الجولة الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، والدكتور أحمد عبيد مساعد وزير الآثار، والمهندس وعد الله أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات، والدكتورة جيهان نسيم، مدير عام متحف ملوي.

واصطحب مدير المتحف، الصحفيين، في جولة تعرفوا خلالها على تاريخ المتحف الذي أنشئ عام 1963، وتعرض حينها لهجوم عام 2013 بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، ونتج عنه تدمير واجهات المتحف وسرقة عدد من القطع الأثرية به، وقامت الوزارة بإعداد مشروع لترميم المتحف وتم إعادة افتتاحه في 2016.

وجاء افتتاح المتحف كرسالة واضحة للعالم أجمع، وأن مصر ستظل مواجهة للإرهاب، ولن ينجح أحد في النيل من حضارتها.