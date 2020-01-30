أخبار مصر | محافظ الجيزة: أنا بقاتل.. واقتحمنا مشكلات بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: أنا بقاتل.. واقتحمنا مشكلات بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضاف المحافظ "أنا هقاتل ومعايا مقاتلين، كان عندنا شوارع مغلقة بالكامل بسبب إشغالات وغيرها محدش بيمشي فيها، دلوقتي كل الشوارع المغلقة مفتوحة". وتابع أنه "بنشتغل على كل المناطق في الجيزة، وليس الدقي والعجوزة فقط، اقتحمنا مشكلات في بولاق الدكرور".

وأوضح أن ترعة الزمر، مشروع قومي كبيرة وسيكون نقلة كبيرة، وخلال شهر أغسطس المقبل، يكون العمل في المحور وصل إلى كوبري فيصل، وهناك بعض المعوقات تحدث نتيجة تهالك البنية التحتية في بعض المناطق، ومنها الكهرباء".

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة: إن هدفه منذ توليه المسئولية في المحافظة، تنفيذ القانون على الجميع وإيجاد دولة تعمل على الأرض.

وأشار المحافظ، إلى أنه اتفق مع مدير الأمن على العمل على إزالة الإشغالات، وسيكون هناك طفرة في هذا الموضوع الفترة المقبلة بالنسبة للإشغالات في بولاق الدكرور.



وبالنسبة لمشكلة النظافة، ذكر المحافظ "أنا غير راضٍ عن النظافة في الجيزة، غير مقبول بالمرة، إن المحافظ وقته كله في النظافة، بتاخد 50% من وقتي ومجهود كبير، وعملنا على التعاقد مع بعض شركات النظافة، وأدخلنا متعهدين قمامة وجمع منزلي في بعض المناطق، وسنحاول ندبر الموارد للتعاقد مع الشركات".

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وأورد أن الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية تعمل على هذا الملف، ونأمل الفترة المقبلة، في حل هذه المشكلات". وفيما يتعلق بموضوع مسجد الهداية، أشار المحافظ إلى تواصله مع وزير الأوقاف، ورد عليه بأن المحافظة تتكلف 3،5 ملايين جنيه لنقل المسجد، وأنه حاليا لا توجد موارد كافية، ولفت إلى أنه يأمل في مزيد من التعاون مع النواب. ومن ناحيته، قال المهندس محمود منصور، المسئول عن الطرق والكباري في الجيزة: إنه بدأ العمل في مشروع محور ترعة الزمر، بتكلفة 1،8 مليار جنيه في المرحلة الأولى، وتوجد عراقيل أمامهم مثل تهالك المرافق، لأن بعضها موجود منذ 40 سنة، والمشروع سيصل إلى كوبري فيصل في أغسطس المقبل.



وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، ردا على طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، ونائب بولاق الدكرور.

الاجتماع جاء بشأن توقف العمل في رصف طريق الخدمة الموازي للطريق الدائري بنطاق حي بولاق الدكرور وبدء العمل بالخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق، بالإضافة إلى ضرورة العمل بمحور ترعة الزمر، وإزالة جميع المعوقات لتنفيذ هذه المشروعات القومية، وسوء حالة الطرق وغلق الشوارع الرئيسية والفرعية.