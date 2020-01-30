شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تعلق رحلاتها الجوية إلى الصين لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة الوطنية مصرللطيران تعليق رحلاتها المتجهة من وإلى المدن الصينية، حيث سيتم تعليق رحلات هانزو اعتبارًا من أول فبراير وعلى التوالي بكين وجوانزو اعتبارا من يوم ٤ فبراير القادم ولحين إشعار آخر؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي ظهر بدولة الصين وانتشاره في أكثر من دولة.

وأكدت الشركة، في بيان اليوم، أن قرارها يأتي حفاظاً على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات وأفراد الركب الطائر.

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ولفتت إلى أن قرار تعليق الرحلات في هذا التوقيت في ضوء التزام مصر للطيران بعودة المجموعات السياحية المتواجدة حالياً بمصر حيث يغادر آخر فوج سياحي صيني متواجد حاليا يوم ٤ فبراير القادم.

وشدد البيان على أن وزارة الطيران المدني تتابع بالتنسيق مع مركز عمليات مصر للطيران المتكامل والجهات المعنية تطورات الموقف لاتخاذ قرار استئناف الرحلات.

وأشار البيان إلى أن أن مصر للطيران تسير رحلة يوميا لجوانزو و3 رحلات أسبوعيا لكل من بكين وهانزو.