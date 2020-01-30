شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين ومحافظ بورسعيد يفتتحان المرحلة الأولى من مصنع لانتاج وتعبئة الزيوت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من مصنع لإنتاج وتعبئة الزيوت بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وبحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، واللواء راضى عبدالمعطى رئيس جهاز حماية المستهلك والمهندس محمد سليمان رئيس مجلس إدارة المصنع.

تفقد وزير التموين ومحافظ بورسعيد، أقسام ومراحل التشغيل والإنتاج بالمصنع، كما تم عرض فيلم قصير عن مراحل إنشاء المصنع ومكوناته.

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وأشاد وزير التموين ومحافظ بورسعيد، بالمصنع والذى يمثل إضافة في مجال الصناعات الموجودة بجنوب بورسعيد، وأقيم على أحدث مستوى من النظم التشغيلية وكفاءة المنتج

والمصنع يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وبتكلفة استثمارية حوالي 500 مليون جنيه، وتم إنشاء المرحلة الأولى منها على مساحة 14500 م٢.

كما تفقد وزير التموين ومحافظ بورسعيد سوق الأسماك الجديد للتعرف على سير العمل داخله، حيث أشادا بالمستوى الحضارى والنظامى لسوق السمك الجديد والذى ينناسب مع طبيعة التقدم على كافة المستويات في نطاق المحافظة.

ثم افتتح «المصيلحي» منفذ تمويني جديد في بورسعيد ضمن مشروع «جمعيتي».