شكرا لقرائتكم خبر عن زيارات أثرية لـ«ذوي الاحتياجات الخاصة» بشارع المعز والقلعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت وزارة السياحة والآثار، اليوم الخميس، تنظيم سلسلة من الزيارات والجولات الأثرية لذوي الاحتياجات الخاصة لتعريفهم بتاريخ القاهرة وأهم معالمها الأثرية، في إطار برنامج الوعى الأثري لذوي الاحتياجات الخاصة كخطوة في طريق التنمية المستدامة.
وقالت الدكتورة رشا كمال، مدير عام الإدارة، إن تلك الزيارات بدأت بجولة داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي ووحدة إنتاج النماذج الأثرية الموجودة بها لتعريفهم بكيفية إنتاج تلك النماذج ولمسها لمعرفة تفاصيلها، كما تم اليوم زيارة آثار شارع المعز لمجموعة من الصم وضعاف السمع يعقبها ورشة رسم وتصوير لآثار شارع المعز.
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