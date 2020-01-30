شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا إرميا: الرئيس السيسي استطاع تغيير خريطة المنطقة في فترة وجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الأنبا إرميا، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسي، إن مصر بلد تعبدية منذ القرن الأول، حيث عاش فيها أطراف متعددة باختلاف ثقافتهم، مؤكدا أن مصر من أول البلدان التي أسست لمفهوم الدولة، وهي أول بلد في العالم أسست جيشا للدفاع عن دولته.

أضاف «إرميا»، خلال الندوة التثقيفية الثالثة للوزارات والهيئات، التي نظمتها قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، الخميس، أن مصر «كانت مصدر إلهام للجميع، لجأ إليها إبراهيم خليل الله، وعاش فيها يوسف، وعاش فيها شعب إسرائيل نحو 400 عام، وولد فيها موسى كليم الله، وعاش فيها السيد المسيح ومعه أمه مريم العذراء والقديس يوسف النجار، عندما هربوا من هيردوس إلى مصر».

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تابع: «مصر صارت ملتقى للجيمع عبر الأزمنة. ويكفينا أن نشير إلى ما قاله نابليون: من يستطيع حكم مصر يحكم العالم»، موجها التحية إلى رجال القوات المسلحة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي استطاع خلال فترة وجيزة تغيير خريطة المنطقة»، على حد قوله.

وقال «أرميا»: «نحن في ضيافة الجيش المصري الذي يحمي ممتلكات هذا الوطن»، مشددا أنه «لولا الجيش المصري ما كنا نحن هنا. هذه الأرض محمية بحماية الله الذي قال عنها: مبارك شعب مصر، وقال عنها: أدخلوها بسلام آمنين».

من جهته، عبر اللواء وليد حمودة، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عن شكره لقداسة البابا وآباء الكنيسة لرعاية الندوة، واصفا قداسته بأنه رجل وطني.

وقال «حمودة»: «تبقى مصر كنانة الله في أرضه. ولا تنمية إلا بوجود قوات مسلحة قوية تدافع عن تراب هذا الوطن وشعبه. مصر دولة تبنى لتوفير حياة كريمة لمواطنيها».