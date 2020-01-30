شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني 5 أيام لصيانته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نوهت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني، يستمر حتى الثلاثاء الموافق 11 فبراير القادم، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة، ورفع كفاءة جسم الكوبري.

وتؤكد المحافظة أن الأعمال ستنفذ على أربع مراحل، الأول من منتصف جسم الكوبري، بعرض 7 م مع ترك حارة مرورية للجهة اليمنى، وعدد 2 حارة مرورية للجهة اليسرى، ويستمر العمل بها لمدة أسبوعين.

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والثانية من الجانب الأيسر، بعد نهاية مطلع كوبري الجيزة للقادم من شارع الهرم، ويستمر العمل بها لمدة أسبوع، والثالثة من الجانب الأيسر من نهاية مطلع كوبري الجيزة للقادم من شارع فيصل، والعمل بها لمدة أسبوع، أما المرحلة الرابعة من الجانب الأيمن من كوبري الجيزة للقادم من شارع ربيع الجيزي، ويستمر العمل بها لمدة أسبوع.

وتشير المحافظة إلى أنه سيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال فترة الأعمال.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسؤولى الإدارة العامة للمرور، ومدير مديرية الطرق بالمحافظة بإلالتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من الأعمال، لسرعة عودة حركة المرور لطبيعتها، دون تأخير مع تكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال ومطلع ومنزل الكوبري.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين ضرورة الالتزام بالإرشادات المرورية، وتعليمات رجال المرور، لتفادى التكدسات، مع تقديمها كامل الاعتذار للسادة المواطنين، عما قد يلحق بهم من إعاقات مرورية بمحيط منطقة الأعمال.