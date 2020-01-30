شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: 65 مليون جنيه لإحلال وتجديد الصرف الصحي بـ15 مايو في جمصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن ورود مبلغ 65 مليون جنيه من وزارة المالية لإحلال وتجديد الصرف الصحي في مدينة 15 مايو بجمصة.

وقال المحافظ في تصريح صحفى اليوم: «ورد للمحافظة المبلغ للبدء في تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل لمحطات رفع مياه الصرف الصحي وخطوط الطرد بتقسيم 15 مايو بمدينة جمصه كمرحلة أولى وذلك من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية وذلك بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على المشروع» .

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وأضاف: «أعمال التنفيذ تبدأ اليوم على الفور بعدما ظلت المشكلة قائمة منذ سنوات يعانى منها تقسيم 15 مايو وبالانتهاء من تنفيذ أعمال إعادة التأهيل لمحطات الصرف الصحى وخطوط الطرد يتم القضاء نهائيا على مشكلة الصرف الصحى بالمنطقة» .

وكلف المحافظ كلا من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ووكيل وزارة الإسكان ومدير عام المشروعات والمرافق بسرعة اتخاذ اللازم لبدء ومتابعة أعمال التنفيذ أولا بأول والالتزام بالقانون في تنفيذ كافة العقود والإشراف الجيد على التنفيذ.

يذكر أن محطة الصرف الصحي في منطقة 15 مايو متوقفة منذ أكثر من 15 عاما لعيوب إنشائية في المشروع وتمت سرقة محتوياتها وقام بزيارتها رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر 2018 وقرر وقتها أن يتم فورا الشروع في عمل مشروع متكامل للصرف الصحي بالمنطقة وعمل دراسات الجدوى الخاصة به وقامت كلية الهندسة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بعمل دراسات جدوى انتهت بتنفيذ تجديد للمشروع وإعادة تأهيل محطات الرفع.