شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تنفي انتشار «البروسيلا» بالمحافظة: حالة واحدة وتتلقى العلاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء أنه لا صحة لما أثير عن انتشار مرض «البروسيلا» أو أي أمراض معدية أو أوبئة على مستوي المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه لا يوجد انتشار لأي أمراض أو أوبئة في المحافظة وخاصة مرض «البروسيلا»، مشيرًا إلى إصابة شخص يبلغ من العمر ٤٨ عامًا مطلع الأسبوع الجاري بالمرض، وتم حجزه في مستشفى العريش العام.

وأكد «شوكة» على حرص مديرية الصحة الشديد على صحة وسلامة المواطنين السيناوي، مطالبًا المواطنين بعدم الاستماع إلى الشائعات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية.

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وأضاف الدكتور توفيق رمصان، مدير عام الطب الوقائي، أن أعراض الإصابة بـ«البروسيلا» ارتفاع درجة الحرارة مع تعرق شديد وخصوصًا في الليل، الصداع وآلام الظهر، آلام المفاصل، إرهاق، تعب عام، خمول، نقصان الوزن، ألم وتورم في الخصيتين، تضخم الكبد والطحال والغدد الليمفاوية (عند تقدم المرض وإهمال العلاج)، مشيرًا إلى أن أنه تراوح فترة الحضانة للمرض من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، وتمتد أحيانًا شهور.

وشدد على ضرورة التأكد من مصدر الالبان وغلّي اللبن خلال ٦ دقائق والبعد عن منتجات الألبان مجهولة المصدر.

وقال محسن صبحي مراقب عام المديرية إن جميع التقارير الوقائية الرقابية التابعة للمديرية لم ترصد أي حالات نتيجة مرض معدي بكتيري خلال تلك الفترة ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات أو أعراض.

كان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا معلومات تفيد بـ«انتشار مرض البروسيلا بشمال سيناء، واحتجاز عدد من الحالات المصابة في مستشفى العريش العام»، وهو ما نفته المديرية.