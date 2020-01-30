شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: ‬إجراءات مشددة للتصدي لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن أجهزة الدولة تبذل جهداً كبيراً لتنفيذ توجيهات الرئيس بضمان وجود منظومة صحية متكاملة كإحدى الركائز الفعالة التي تسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بالمنظومة الصحية بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار عبدالعال، في بيان، إلى أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس ncov 2019 المعروف بفيروس كورونا المستجد بالعاصمة، لافتا إلى أن مديرية الصحة بالقاهرة قامت بإصدار منشور وزارة الصحة يتضمن التعريف بكيفية تشخيص حالات الفيروس وكيفية التعامل معها سواء كانت حالة مشتبه بها أو مؤكدة والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية على جميع المنشآت الصحية بالمحافظة، مشدداً على توافر جميع مستلزمات مكافحة العدوى وأدوات الوقاية الشخصية بكميات كافية لحاجة العمل.

وشدد المحافظ على متابعة الإجراءات الوقائية الاحترازية وخطة التأمين الصحى التي وضعتها الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد لمنع دخوله البلاد ورفع درجة الاستعداد والجاهزية بمستشفيات الحميات على مستوى المحافظة (حميات العباسية، حميات حلوان، صدر العباسية)، مع متابعة لإجراءات الرقابة الصحية حيال الركاب القادمين من دولة الصين والبلدان التي ظهر بها المرض.