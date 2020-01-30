شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلماني بإنشاء وزارة للشؤون الأفريقية لدعم دول القارة والدفاع عن مصالحنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني لإنشاء وزارة للشؤون الأفريقية، لتعزيز دول الدولة المصرية الأفريقي، والعمل على تحسين العلاقات المصرية الأفريقية.

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وأشارت إلى أن الرئيس السيسي استطاع خلال فترة تولية المسؤولية أعاد دور الدولة المصرية في الشأن الأفريقي، بعد تجاهله لسنوات طويلة.

وتابعت: «لا بد من العمل على إعادة الدور المصري التنموي في دول القارة الأفريقية حتى تعود مصر لمكانتها الأفريقية، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وأهمية تعزيز دولها في هذا الشأن».

وأكدت: «المصالح المصرية مرتبطة بشكل وثيق بالقارة السمراء، وعليه فيجب إعطاء الكثير من الاهتمام بالقضايا والعلاقات مع الدول الأفريقية، وذلك يتأتي من خلال وزارة مختصة بالشأن الأفريقي تعمل على تعزيز العلاقات مع دول القارة والدفاع عن حقوقهم، خاصة بعد انتهاء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.