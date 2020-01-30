شكرا لقرائتكم خبر عن متحف الفن الإسلامى: افتتاح معرض الخزف والفخار بمركز الحرف التقليدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي، المعرض الأول للخزف والفخار وذلك في الحادية عشر صباح السبت المقبل الموافق 1 من فبراير، بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط.

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يضم المعرض منتجات الحرف لعدد من الحرفيين والعارضين من محافظات مختلفة وهم: خزافين جراجوس، جمعية الخزافين بقرية تونس، جاليري رنك، ستديو نور، جاليري Hob Art، ورشة محمد مندور بقرية الفخاريين، بيت الفخار عابدين، جاليريGeem 45، ستديو خليل مندور، بالإضافة إلى منتجات متميزة من أعمال مركز الخزف بالفسطاط.

يعقب الافتتاح تقديم عرض فني لفرقة النيل للآلات الشعبية، كما تقام في الثانية عشر ظهر اليوم التالى الأحد، عدد من الورش منها: ورشة حكي عن الخزف بالعصور الإسلامية المختلفة من تقديم ندي حسن محمد، وورشة تعليمية عن صناعة الخزف والفخار وتزيينها بالزخارف الإسلامية يقدمها أعضاء القسم التعليمي بالمتحف، بالإضافة إلى عرض فني للأراجوزوحكايات عن مدينة الفسطاط وشهرتها بصناعة الخزف والفخار.

ويختتم المعرض أعماله في الثانية عشر، ظهر الاثنين 3 فبراير، بندوة ثقافية عن تقنية صناعة الخزف في العصور الإسلامية، يشارك فيها دكتور محمد أبوسيف، المدرس المساعد بكلية الأثار جامعة القاهرة، والدكتور محمد أحمد عبدالسلام، مدير إدارة التسجيل والتوثيق بمتحف الفن الإسلامي، والباحثة نيرمين مصطفي، أخصائي فنون أول بالمتحف القومى للحضارة وعضو مدرسة رنك للخزف.