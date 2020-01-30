شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب سواحل الإسكندرية.. ومواطنون:« ولا حسينا بالهوا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، «هزة أرضية» فجر اليوم داخل البحر المتوسط على بعد 440 كيلو مترا شمال غرب الإسكندرية.

وكشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان صادر عن المعهد، اليوم، أن الهزة الأرضية كانت الساعة 3:28 فجرا وبقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر.

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وأوضح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية أن الهزة كانت على خط العرض 35.0331° شمالا وخط الطول 28.0012° شرقا، وعمق60 كم، مؤكدا أنه لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.

من جانبهم، تعجب مواطنو الإسكندرية من بيان المعهد القومي للبحوث لتعرض المدينة لزلزال، وتداولوا تعليقات ساخرة عبر موا قع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وكانت أبرزها «أنا شقتي على البحر ومحسناش بأي حاجة»، و«إيه يا جماعة ده حوار ولا إيه أنا محستش ولا بالهوا حتى».

وأكد بيان صادر من محافظة الإسكندرية أن غرفة عمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة لم تتلق أي بلاغات تتعلق بوجود أي خسائر او إصابات نتيجة الزلزال.

وأوضح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه فور حدوث الزلزال تم تكليف جميع الأجهزة التنفيذية لرصد تبعات الزلزال من خلال غرفة عمليات المحافظة والتنسيق مع محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل.