شكرا لقرائتكم خبر عن محدودو الدخل ملتزمون.. «الإسكان الاجتماعي» تعلن نسبة تعثرهم في التمويل العقاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل، التابع لوزارة الإسكان، عن أن نسبة التعثر في التمويل العقارى لمحدودى الدخل لا تتجاوز 1%.

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وأكدت «عبدالحميد»، في تصريحات على هامش توقيع بروتوكول مع بنك QNB الأهلى بـ2 مليار جنيه للتمويل العقارى لمحدودى الدخل، أن 13 ألف أسرة استفادت من تمويل الصندوق بواقع مليون و200 ألف مواطن في 27 محافظة، وأن الصندوق مستمر في تمويل العملاء.

وأضافت أن البنوك بعد تأكدها من عدم وجود نسب تعثر كبيرة، بدأت في المشاركة في تمويل عملاء الصندوق، وأن هناك بنوكا أجنبية لم تكن تتوقع منذ سنوات أنها ستشارك مع الصندوق، لكنها طلبت المشاركة نظرًا لنجاح الأمر.

وأشارت إلى أن الصندوق يدرس الدخول في مبادرة الـ50 مليار جنيه للبنك المركزى، للإسكان المتوسط، حيث إن الصندوق له الحق في بناء وحدات سكنية بمساحة 120 مترا، وبالتالي الاستفادة من مبادرة المركزى في تلك الوحدات.