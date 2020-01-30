شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأسترالي يتفقد المنطقة الأثرية ببني حسن في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل جلين مايلز السفير الاسترالي في مصر، جولته بمحافظة المنيا، حيث زار السفير برفقه أفراد عائلته منطقة آثار بني حسن الشروق، والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلو متر وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى، وذلك بهدف التعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

رافق السفير الاسترالي خلال جولته بمنطقة بني حسن الاثرية العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص، وأبدى السفير إعجابه بالمناظر الطبيعية بقرية بني حسن واهتمامه الشديد بالآثار المصرية بالمنطقة الأثرية، قائلاً: "زيارة واحدة للمنطقة لا تكفى وسأكرر الزيارة مرة أخرى"، وأعرب السفير عن سعادته الغامرة بتواجده على ارض محافظة المنيا، صاحبة التاريخ العظيم وخاصة بعد زيارته منطقة بني حسن الأثرية.

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كما أشاد السفير بما لمسه من امن وأمان واستقرار في المحافظة، واصفاً المنيا بأنها "مدينة جميلة"، وتتمتع بطقس معتدل ومناطق أثرية جاذبة لافتا انه سيكرر الزيارة قريبا لزيارة جميع المناطق الأثرية بها.

من جانبه، قال دكتور ثروت الازهرى مدير إدارة السياحة بديوان عام محافظة المنيا، إن برنامج زيارة السفير شمل لقاء البعثة العلمية الأثرية الاسترالية الموجودة بمنطقة آثار بني حسن الشروق ثم زيارة مقابر بني حسن الأثرية والاستماع لشرح مفسر عن الرسومات الموجودة بالمقابر والتي توضح الحياة اليومية في مصر الفرعونية.

وكان اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، قد استقبل أمس السفير الأسترالي وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين ، حيث حرص المحافظ والسفير على التجول سيرا على الأقدام بمنطقة كورنيش النيل ، وتفقد أعمال تطوير المرحلة الثالثة من كورنيش النيل.