شكرا لقرائتكم خبر عن «مشكلة في السيور».. «شعراوي» يستجيب لشكوى توقف مصنع مخلفات بالمحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لشكوي النائب محمد خليفة عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة بالغربية من توقف مصنع تدوير المخلفات بالمحلة، بالإضافة لشكاوى عدد من المواطنين بسبب تراكم أكوام من القمامة والمخلفات وانتشار الحرائق الذاتية والروائح الكريهة بجوار الموقف المجاور لمركز الكبد ومستشفى الصدر بالمحلة وعدد من المدارس مما يهدد حياة المواطنين.

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وجه الوزير، الخميس، بالتواصل مع مسئولي محافظة الغربية، حيث تم على الفور الدفع بعدد من سيارات مجلس المدينة، ورفع كميات القمامة التي كانت تنتشر أمام مدرسة عمرو بن العاص، وتم التأكيد على ضرورة الاستمرار في رفع القمامة بصورة يومياً من شوارع المدينة المختلفة، حيث أكد مجلس المدينة أن ذلك يتم خلال ثلاث ورديات عمل يومياً يتم خلالها رفع النواتج المتولدة من القمامة وخاصة أمام المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والطرق الرئيسية والتي تبلغ يومياً حوالى 600 طن قمامة وتصل لحوالي 900 طن يومياً.

كما أكد مجلس المدينة أنه يتم أيضاً عمل حملات ليلية يتم فيها رفع المتبقي من الحملات الصباحية لرفع القمامة والمخلفات.

وفيما يخص مصنع تدوير القمامة بطريق المحلة / الجابرية، أكدت المحافظة أن المصنع متوقف عن العمل بسبب مشكلة في السيور بتاريخ 5/1/2020، وتم مخاطبة الشركة المسئولة، وتغيير السيور وجارى إجراء تجارب تشغيل ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من التجارب ليدخل المصنع الخدمة ويقوم بأداء عمله، كما تم تحرير محضر من قبل وزارة البيئة لوجود تراكمات من القمامة داخل المصنع وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بعمل محضر أيضاً مع وزارة البيئة.