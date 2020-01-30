شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تنشر سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم بالموانئ والمطارات لمنع تسلل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، نشر سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم، بالمنافذ والموانئ بالقاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، وقالت الوزارة إن السيارات مجهزة لمكافحة العدوى، ومخصصة لنقل الحالات المرضية والمشتبه بإصاباتها بالفيروسات المعدية ومنها كورونا، بتكلفة تجاوزت الـ 55 مليون جنيه.

كان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، قال إن كل سيارة مجهزة بوحدة رعاية مركزة، كما تم تدريب 3 أطقم طبية على كل سيارة للتعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها وكذلك الحالات المرضية.

وأضاف أن جميع السيارات بها كافة التجهيزات الوقائية اللازمة من وماسكات وواقى رأس وقفازات"، مشيراً إلى أن السيارات يتم تعقيمها ذاتياً بالأبخرة.

يأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة للتأمين الطبى الاحترازية لمنع تسلل الفيروس للبلاد، التى تشمل توفير 430 جهاز حرارة، وأجهزة infrared لقياس الحرارة عن بعد، و2.5 مليون ماسك، بالإضافة إلى أنه تم توفير غرف عزل فى كافة مستشفيات الحميات فى حالة رصد أى حالة مصابة، مشدداً مجدداً على أنه لم يتم رصد أى حالة مصابة حتى الآن.

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من جهته قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي إنه تتم مناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفورى لأى حالة يشتبه فى إصابتها بالمرض، كما تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمى الخدمات الطبية، مؤكدًا أن مصر من أول الدول التى اتخذت إجراءات وقائية احترازية مشددة عقب تحذيرات منظمة الصحة العالمية مباشرةً.