شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصرى: تقديم الإسعافات للمصابين بالدورة الإفريقية للأولمبياد الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الهلال الأحمر المصري تأمين الدورة الإفريقية للأولمبياد الخاص"ذوى الاحتياجات الخاصة"، التى تقام حاليا فى القاهرة بمشاركة 19 دولة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ونجح فرق التطوع لدى الهلال أمس فى تقديم الإسعافات الأولوية لعدد 67 مصابا "جزع فى اليد، إصابات فى الرقبة، وإصابه فى العضلات، كدمات فى الكتف، شد عضلى، كدمات باليد"، وذلك باستاد القاهرة والدفاع الجوى، بجانب تقديم أوجه الرعاية الطبية الفورية والدعم النفسي، والدفع بأطباء فى مجال إصابات الملاعب ضمن الفرق الطيبة الموجودة فى الملاعب والصالات المغطاة.

وقالت الدكتورة مؤمنة كامل، الأمين العام للهلال الأحمر المصرى، إن الهلال الأحمر يقدم كافة الرعاية الطبية في العيادات الخاصة بالفنادق، المقيم بها الوفود المشاركة فى الدورة الإفريقية للأولمبياد الخاص، من خلال أطباء متخصصين على مدار الساعة، بجانب متابعة الفرق الميدانية والأطباء وفرق خدمات الدعم النفسي وتقديم الدعم السريع لهم في حالات الطوارئ، كما تقدم الغرفة المساعدة السريعة والتواصل مع هيئة الإسعاف المصرية لسرعة الإمداد بسيارات الإسعاف خلال الأحداث.



من جانبه، أوضح الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيدي للهلال الاحمر المصرى، أن خطة الهلال الأحمر تقوم على تغطية المسابقات التى تقام فاعليتها فى استاد القاهرة والدفاع الجوي وتشمل الملاعب، الصالات المغطاة، الكشف الطبي، وذلك بعدد 100 متطوع بفرق متخصصة في الإسعافات الأولية وتقديم الرعاية الطبية الفورية وخدمات الدعم النفسي، والدفع بأطباء فى مجال إصابات الملاعب ضمن الفرق الطيبة الموجودة فى الملاعب والصالات المغطاة، لافتا إلى أن غرفة العمليات تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة الفرق الميدانية والأطباء وفرق خدمات الدعم النفسى وتقديم الدعم السريع لهم في حالات الطوارئ.

Advertisements



تقديم الإسعافات الأولوية ل 67 مصابا بالدورة الإفريقية للأولمبياد الخاص



تقديم الإسعافات الأولوية ل 67 مصابا بالدورة الإفريقية للأولمبياد الخاص



تقديم الإسعافات الأولوية ل 67 مصابا بالدورة الإفريقية للأولمبياد الخاص



تقديم الإسعافات الأولوية ل 67 مصابا بالدورة الإفريقية للأولمبياد الخاص



تقديم الإسعافات الأولوية ل 67 مصابا بالدورة الإفريقية للأولمبياد الخاص



تقديم الإسعافات الأولوية ل 67 مصابا بالدورة الإفريقية للأولمبياد الخاص



تقديم الإسعافات الأولوية ل 67 مصابا بالدورة الإفريقية للأولمبياد الخاص



تقديم الإسعافات الأولوية ل 67 مصابا بالدورة الإفريقية للأولمبياد الخاص



