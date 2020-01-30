شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: مستعدون لتدريب طلبة كوسوفو على مواجهة التطرف وعلوم الإفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فضيلة الشيخ نعيم ترنافا، مفتى كوسوفو ورئيس المشيخة الإسلامية، لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء المصرية وكوسوفو، وأكد مفتى الجمهورية خلال اللقاء على العلاقات الطيبة بين مصر وكوسوفو على كافة الأصعدة منذ استقلالها حتى اليوم.

واستعرض المفتى تاريخ دار الإفتاء المصرية منذ نشأتها وحتى اليوم، والإدارات المتنوعة فى الدار والمراكز البحثية والرصدية التابعة لها، ومنهجيتها فى إصدار الفتاوى.

وأبدى مفتى الجمهورية استعداد دار الإفتاء المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم العلمى والشرعى للمسلمين في كوسوفو، وكذلك فى مجال تدريب الأئمة وخريجى جامعة الأزهر من طلبة كوسوفو على علوم الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف، لما للدار من تجربة رائدة فى هذه المجالات.

من جانبه أثنى الشيخ نعيم ترنافا مفتى كوسوفو على مجهودات دار الإفتاء المصرية والمفتى فى نشر المنهج الإفتائى الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف.

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وقال مفتي كوسوفو: "إن المسلمين فى كوسوفو يتمنون رؤية المزيد من الحضور للمنهج الأزهري هناك"، مبديًا تطلعه إلى الاستفادة من خبرات دار الإفتاء المصرية في تدريب الأئمة على الإفتاء، وكذلك الطلبة الكوسوفيين من خريجي جامعة الأزهر على مهارات الإفتاء".