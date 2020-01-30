شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: نسعى لتحقيق رضا المواطن والوصول للقرى والنجوع الفقيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة والمحافظين تسعى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تحقيق رضا المواطنين عما يتم تقديمه لهم من خدمات في كافة القطاعات، لافتا إلى أن تكليفات رئيس الجمهورية المستمرة للحكومة الوصول إلى المواطن البسيط فى القرى والنجوع وخاصة القرى الأكثر احتياجاً والعمل علي تغيير حياته اليومية وتوفير وتحسين الخدمات المقدمة إليه وتوفير فرص عمل خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

جاء ذلك خلال زيارة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية اليوم إلى محافظة البحيرة يرافقه المحافظ اللواء هشام آمنة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة ، لمتابعة الجهود المبذولة لتطوير وتنمية مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون وتفقد عدد من نقاط المسار .

وكشف شعراوى عن أنه سيتم توقيع برتوكول تعاون خلال الفترة القليلة المقبلة مع اتحاد الصناعات المصرية لإقامة مشروعات صناعية صغيرة في عدد من القري بالمحافظات بعد توفير قطع اراضي بالتنسيق مع وزارة الزراعة .

Advertisements

وشدد شعراوى، على أهمية المشاركة المجتمعية والمجتمع المدني ورجال الأعمال ف كافة المشروعات التي تنفذها الدولة علي ارض المحافظات، لافتاً الي ان الوزارة تقدم كل الدعم لهذا القطاع المهم من المشروعات عبر مبادرة مشروعك وصندوق التنمية المحلية .

وخلال الجولة أكد شعراوى أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة هو أحد أهم المشروعات القومية التى تشرف عليها الوزارة بالتعاون مع أطراف متعددة على رأسها وزارة السياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية الآخرى والكنيسة القبطية المصرية والمحافظات ، وفى ظل اهتمام ومتابعة من مجلس الوزراء ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، مشيرا أن محافظة البحيرة تتضمن عدداً من المواقع الأثرية ضمن المسار تتمثل في 3 أديرة بوادى النطرون وهى دير البراموس ودير الريان ودير الأنبا بيشوى ، لافتاً إلي أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات لإزالة كافة العوائق والمشكلات التى تواجه المشروع بالمحافظات بالتنسيق مع وزارات السياحة والآثار والكنيسة القبطية .