شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: رصف وتوسعة الطرق المؤدية لأديرة مسار العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه تم الانتهاء من كافة أعمال ومشروعات البينة التحتية الخاصة بمسار العائلة المقدسة فى نطاق المحافظة، حيث تم رصف وتوسعة طريق دير الأنبا بيشوى بطول 1.5 كيلو متر بتكليفة 3.4 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية اليوم إلى محافظة البحيرة يرافقه المحافظ اللواء هشام آمنة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة ، لمتابعة الجهود المبذولة لتطوير وتنمية مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون وتفقد عدد من نقاط المسار.

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وأوضح آمنة، أنه تم رصف وتوسعة طريق منتجع بين الوادى بطول 1.2 كيلو متر بتكلفة 2.4 مليون جنيه ، وتخصيص 12 فدان لإقامة منطقة شرطية لتأمين السياح وحماية الوفود القادمة للمسار والمنطقة، وإعادة تهيئة وإنارة الطريق الدائرى بطول 16 كيلو متر بتكلفة 17.2 مليون جنيه ، ورصف وتوسعة طريق دير البراموس بطول 6 كيلو متر بتكلفة 19 مليون جنيه ، وتم زراعة 260 نخلة من أصل 1200 وجارى زراعة باقى العدد، تحديد ثلاثة مخيمات كنقاط استراحة للسائحين على الطريق المؤدى إلى الأديرة الثلاث.

وتابع محافظ البحيرة:" كما تم الموافقة على بيع 10 أفدنة لإقامة أنشطة تجارية واستثمارية لخدمة الرحلات السياحية وتزويد الطرق بلوحات إرشادية موضح عليها أيقونة العائلة المقدسة والتى توضح معالم المدينة السياحية أمام مدخل وادى النطرون بطريق القاهرة الأسكندرية ، والإنتهاء من تحديد موقع بديل للموقع الحالى للخيمة البانورامية المزمع إقامتها فى محيط الأديرة بالتوفيق مع الكنيسة ومحافظة البحيرة، ويجرى حالياً إعداد اللوحات الإرشادية والبانرات اللازمة للمشروع وقامت المحافظة بتوفير مبلغ حوالى 20 مليون جنيه من التمويل الذاتى للإنفاق على بعض هذه المشروعات كما قامت وزارة السياحة بتوفير مبلغ مالى حوالى 19 مليون جنيه للمحافظة للإنتهاء من بعض المشروعات الجارية أيضاً فى إطار الانتهاء من تجهيز مسار العائلة على أرض المحافظة.