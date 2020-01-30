شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: لدينا 135 موقفا عشوائيا.. و"محلية البرلمان": تحتاج رؤية وإرادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "المواقف في مصر عايزة إرادة ورؤية مركزية تنفذها الإدارات اللامركزية، قولنا الأراضي البديلة والوزارات المعنية وشركاء النجاح في هذا الملف، وحددنا اجتماع في شهر مارس القادم، سيحضره وزير التنمية المحلية لعرض رؤية الدولة لحل مشكلة المواقف وتطويرها".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة نحو 40 طلب إحاطة مقدمة من النواب، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومسئولى المحافظة، وتتعلق طلبات الإحاطة بكافة المشكلات ونقص الخدمات فى المحافظة، خاصة الطرق والكبارى والمواصلات والصرف الصحى والعشوائيات، ومخالفات البناء، وحوادث الطرق، والنظافة والقمامة، بالإضافة إلي إهدار المال العام فى رصف بعض الشوارع فى الدقى، باستبدال بلاط الانترلوك بالرخام والجرانيت، وغيرها.

وتابع السجينى: "مشكلة المواقف موروث تراكمى، مش جهة ولا وزارة واحدة اللي هتحله، الجيزة معندهاش أراضى بديلة لإقامة المواقف عليها، الأوقاف عندها أراضى، الأمر يحتاج إلى رؤية وإرادة دولة، وتعاون بين الوزارات، ونحن فى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان نعمل على هذا الملف منذ 4 سنوات، توجد مواقف عشوائية تحتاج لإزالة وأخرى يمكن توفير أراضى بديلة لها وتقنينها، لازم رؤية وخطة بجدول زمنى للتنفيذ، والمحافظات حاليا بدأت تحصر المواقف العشوائية، والمواقف الرسمية إيراداتها ضعيفة جد".

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واستطرد السجينى: "لابد أن نستغل أننا حاليا في دولة تعمل بجدية فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتفتح كل الملفات، والرئيس لا يتأخر في التوجيه بتوفير أي إمكانيات وموارد لتطوير أى ملف وحل مشكلاته، طالما أنه توجد رؤية وحسن عرض".

من جانبه، قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه خلال الفترة القادمة سيتم نقل بعض الموقف بأي طريقة، وموضوع المواقف صعب جدا ووزارة التنمية لا تدخر جهدا لحل هذه الإشكالية، وأنه يتفق مع المهندس أحمد السجينى، فى ضرورة وجود رؤية وتنسيق بشأن هذا الملف.

وتابع راشد: "عندنا فى الجيزة 200 موقف، الرسمى منهم 65 موقف، ويوجد 135 موقف عشوائي، النهاردة بنغطي 200 متر في ترعة المريوطية عشان أوفر موقف بتكلفة 65 مليون جنيه، وعندنا 20 ألف ميكروباص فى الجيزة، لازم تتوفر الأراضي البديلة لإنشاء المواقف عليها".