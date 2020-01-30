شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مرفق الكهرباء يتلقى 7 شكاوى باليوم المفتوح فى "كفر الشيخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه نظم أمس الأربعاء، مبادرة اليوم المفتوح، لحل شكاوى المواطنين بحديقة صنعاء بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومحافظة كفر الشيخ ومسئولى شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء قطاع كفر الشيخ، وقد استقبل 7 شكاوى فقط من المواطنين، وبعض الاستفسارات الخاصة بالكهرباء.

وأوضح الجهاز فى بيان له اليوم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن ممثلى الجهاز قاموا بالرد على استفسارات المواطنين وجارى فحص وحل الشكاوى التى قدمت عن طريق الجهاز، فى إطار حرص الجهاز على حل شكاوى المواطنين أولا بأول وتحسين جودة الخدمة المقدمة إليهم بالصورة اللائقة.

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، من خلال التوجه إلى مقر الجهاز فى 1 شارع المهندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز و من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811 شارع صلاح سالم.

أو على الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين، أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479. او من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).

وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يدرس الشكاوى طبقاً لمجموعة من الخطوات وهى تقديم الشكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها و فى حالة عدم الحل يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء .