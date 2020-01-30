شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تنسيق كامل مع الصحة لتنفيذ إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن أجهزة الدولة تبذل جهداً كبيراً لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضمان وجود منظومة صحية متكاملة كأحد الركائز الفعالة التى تسهم بشكل فعال فى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالمنظومة الصحية بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين .

وأشار اللواء خالد عبد العال أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة لم يتم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس ncov 2019 المعروف بفيروس كورونا المستجد بالعاصمة مشيراً إلى أن مديرية الصحة بالقاهرة قامت بإصدار منشور وزارة الصحة يتضمن التعريف بكيفية تشخيص حالات الفيروس وكيفية التعامل معها سواء كانت حالة مشتبه بها أو مؤكدة والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية على جميع المنشآت الصحية بالمحافظة مشدداً على توافر جميع مستلزمات مكافحة العدوى وأدوات الوقاية الشخصية بكميات كافية لحاجة العمل.

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وشدد المحافظ على متابعة الإجراءات الوقائية الاحترازية وخطة التأمين الصحى التي وضعتها الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد لمنع دخوله البلاد ورفع درجة الاستعداد والجاهزية بمستشفيات الحميات على مستوى المحافظة (حميات العباسية، حميات حلوان، صدر العباسية) مع متابعة لاجراءات الرقابة الصحية حيال الركاب القادمين من دولة الصين والبلدان التى ظهر بها المرض.

كانت وزارة الصحة قد أكدت مجددًا عدم رصد أى حالات مصابة أو مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا فى مصر، نافية بذلك ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى حول الاشتباه فى ظهور إصابات، كما أكدت أن هناك غرفة إدارة أزمات منعقدة على مدار 24 ساعة وتصدر بيانات رسمية على مدار الساعة بمتابعة الإجراءات الوقائية الاحترازية وخطة التأمين الطبى التى وضعتها الوزارة للتصدى لفيروس كورونا المستجد ومنع دخوله البلاد.

وأهابت وزارة الصحة والسكان بكل وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة تحرى الدقة الشديدة فى نشر الأخبار والرجوع للمصادر الرسمية قبل تداول أى أخبار تثير القلق والفزع لدى المواطنين.