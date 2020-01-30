شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح مطعما عماله من الصم وضعاف السمع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الخميس، مطعما، المتاح تشغيله بطاقم عمالة من الشباب الصم وضعاف السمع، فى إطار البروتوكول المُوقّع في أكتوبر الماضى لتدريب الشركة شبابا من ذوي الإعاقة، وتوفير فرص عمل لهم، وذلك تفعيلاً لمبادرة "حياة جديدة"، التي أطلقتها الوزارة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع.

وأعربت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بافتتاح المطعم الذي يتم تشغيله بالكامل عن طريق الصم وضعاف السمع، مؤكدة أن افتتاح هذا الفرع يعد تفعيلاً لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين وزارة التضامن وإحدى الشركات السياحية، لإطلاق مبادرة حياة جديده لتشغيل وتدريب الصم وضعاف السمع، لافتة إلى أن الشركة لديها انحياز شديد للصم وضعاف السمع، مشيدة بسرعة الإنجاز حيث تم توقيع البروتوكول، وفي ٣ شهور تم إنجاز مهمة التدريب والتشغيل بسرعة فائقة وافتتاح المطعم اليوم.

وأوضحت أن الوزارة أمدت الشركة ببيانات شباب من الصم وضعاف السمع لتوظيفهم وتدريبهم، وتم تغذية المكان بإمكانيات تساعد الشباب على العمل، كما يوفر المكان الأمن الصناعي لحماية العاملين والمترددين، كما توفر الشركة حزمة تأمينية من التأمين الصحي والاجتماعي والإجازات ووسائل مواصلات وهو مثال يحتذى به لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل و إن نسبة الإعاقة في مصر ١١٪ من إجمالي عدد السكان غالبيتهم قادر على العمل، وهي قوى عاملة كبيرة للمساهمة الإنتاج والاقتصاد الوطني، كما أن الوزارة تعطي دعم كرامة لغير القادرين على العمل من ذوي الإعاقة.

وطالبت القباج بتعلُّم المصطلحات الأساسية لذوي الإعاقة لكي نستطع مساعدتهم على الدمج، مشددة على دعم الوزارة الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة وتخصيص رقم ١٥٠٤٤ لمساعدة ذوي الإعاقة وتلقي شكواهم.

جدير بالذكر أن مبادرة حياة جديدة تتواكب مع استراتيجية الوزارة والتي ترتكز على الرعاية والحماية والتنمية ولكون المشروعات المرتكز عليها عمل الوزارة تمس صالح الشباب والمرأة على وجه الخصوص، وأيضاً برامج الحماية الاجتماعية التي تُعلى من شأن الشباب وتعمل على تمكينهم اقتصادياً من خلال توفير فرص عمل لهم وتقديم تدريب من أجل التوظيف.



وزيرة التضامن تفتتح مطعم لأصحاب الصم وضعاف السمع (1)



وزيرة التضامن تفتتح مطعم لأصحاب الصم وضعاف السمع (2)

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وزيرة التضامن تفتتح مطعم لأصحاب الصم وضعاف السمع (3)



وزيرة التضامن تفتتح مطعم لأصحاب الصم وضعاف السمع (4)



وزيرة التضامن تفتتح مطعم لأصحاب الصم وضعاف السمع (5)



وزيرة التضامن تفتتح مطعم لأصحاب الصم وضعاف السمع (6)



وزيرة التضامن تفتتح مطعم لأصحاب الصم وضعاف السمع (7)



