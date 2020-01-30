شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار تنظم سلسلة زيارات لذوى الاحتياجات الخاصة لتعريفهم بتاريخ القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار، تنظيم سلسلة من الزيارات والجولات الآثرية لذوى الاحتياجات الخاصة لتعريفهم بتاريخ القاهرة وأهم معالمها الأثرية، فى ظل اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية، وذلك فى إطار برنامج الوعى الأثرى لذوى الإحتياجات الخاصة كخطوة فى طريق التنمية المستدامة.

وقالت الدكتورة رشا كمال، مدير عام الإدارة، إن تلك الزيارات بدأت أمس بجولة داخل قلعة صلاح الدين الأيوبى ووحدة إنتاج النماذج الأثرية الموجوده بها لتعريفهم بكيفية إنتاج تلك النماذج ولمسها لمعرفة تفاصيلها، كما تم اليوم زيارة آثار شارع المعز لمجموعة من الصم وضعاف السمع يعقبها ورشة رسم وتصوير لآثار شارع المعز.

وفى مصر بعض المناطق الاثرية الممهدة لذوى الاحتياجات الخاصة منها المتحف المصرى بالتحرير الشهير أيقونة الآثار الفرعونية فى القاهرة به مسار خاص بذوى الاحتياجات الخاصة من المكفوفين، كذلك تم تطوير 15 قطعة أثرية تناسب المكفوفين.

كذلك معبد الكرنك بالأقصر يعتبر أول موقع أثرى فى مصر مفتوح وممهد ومعد لاستقبال زائريه من ذوى الاحتياجات الخاصة، يوجد فى مصر أكثر من 500 فندق مؤهل لذوى الاحتياجات الخاصة، أغلبهم فئة 5 نجوم، فى 11 مقصد سياحى.

Advertisements

والمعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية "HC"، والتى سيبدأ تطبيقها 2020، ألزمت الفنادق وضع اشتراطات خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، وأهم الاشتراطات وجود ممرات مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمنتجعات، مزودة بمنحدرات تسهل عملية الصعود والنزول، فضلا عن دورات مياه خاصة بهم.

كما قامت وزارة السياحة بتأهيل وتدريب مرشدين سياحيين على شرح المعالم الأثرية بلغة الإشارة.